Lecce, mister Corini contagiato. Salta anche Lucioni? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tegola sul Lecce, avversario della Salernitana martedì sera all'Arechi. L'allenatore ha il Covid. La notizia è diffusa nel pomeriggio di lunedì dalla società salentina. "L'U.S. Lecce comunica che, a seguito dell'ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L'allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina". L'altra brutta notizia per i giallorossi, reduci dal pareggio interno con il Frosinone, è la quasi certa indisponibilità di Lucioni (seppure convocato). "Il difensore Fabio ...

