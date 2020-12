Le scuole riaprono a Vibo Valentia: così ha stabilito il Tar (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche a Vibo Valentia si torna in classe sulla scia di quanto già avvenuto a Rende e da domani a Crotone. Si torna a scuole in presenza. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar per la Calabria accogliendo il ricorso presentato avverso l’ordinanza n. 1818 del 7.12.2020 del sindaco Maria Limardo che prolungava la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza fino al prossimo 22 dicembre. I giudici amministrativi hanno emesso una sospensiva dell’atto impugnato, in attesa della trattazione collegiale prevista per il prossimo 13 gennaio. Il provvedimento riapre le aule agli studenti che già da mercoledì 16 dicembre. Tra le principali motivazioni addotte dal Tar della Calabria vi è quella che “l’indiscriminata chiusura di tutte le scuole sul territorio del Comune di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche asi torna in classe sulla scia di quanto già avvenuto a Rende e da domani a Crotone. Si torna ain presenza. Lo hala prima sezione del Tar per la Calabria accogliendo il ricorso presentato avverso l’ordinanza n. 1818 del 7.12.2020 del sindaco Maria Limardo che prolungava la chiusura dellee il ricorso alla didattica a distanza fino al prossimo 22 dicembre. I giudici amministrativi hanno emesso una sospensiva dell’atto impugnato, in attesa della trattazione collegiale prevista per il prossimo 13 gennaio. Il provvedimento riapre le aule agli studenti che già da mercoledì 16 dicembre. Tra le principali motivazioni addotte dal Tar della Calabria vi è quella che “l’indiscriminata chiusura di tutte lesul territorio del Comune di ...

