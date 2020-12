Le regole per viaggiare fuori dall'Italia e per rientrare in Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) viaggiare fuori dall'Italia è possibile in questo periodo? Premesso che la situazione epidemiologica migliora e la prospettiva del vaccino accende le speranze di tornare alla normalità, anche sul fronte dei viaggi, ad oggi è possibile spostarsi verso altri Paesi, non solo per lavoro ma anche per turismo, a patto di rispettare le norme dei Paesi che vi ospitano. Secondo il Dpcm del 3 dicembre sono liberamente consentiti, in base alla normativa Italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione verso gli Stati inclusi nella «lista A, B, C». Questo, però, prima del 20 dicembre e dopo il 6 gennaio 2021, periodo durante il quale è vietato ogni spostamento. L'Italia permette di recarsi in diversi Stati, ma è possibile che alcuni di questi ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020)è possibile in questo periodo? Premesso che la situazione epidemiologica migliora e la prospettiva del vaccino accende le speranze di tornare alla normalità, anche sul fronte dei viaggi, ad oggi è possibile spostarsi verso altri Paesi, non solo per lavoro ma anche per turismo, a patto di rispettare le norme dei Paesi che vi ospitano. Secondo il Dpcm del 3 dicembre sono liberamente consentiti, in base alla normativana, gli spostamenti per qualsiasi ragione verso gli Stati inclusi nella «lista A, B, C». Questo, però, prima del 20 dicembre e dopo il 6 gennaio 2021, periodo durante il quale è vietato ogni spostamento. L'permette di recarsi in diversi Stati, ma è possibile che alcuni di questi ...

reportrai3 : Dentro Forza Nuova, per i giovanissimi la gerarchie e le regole sono ferree. Chi sgarra è sottoposto a un rituale p… - marcodimaio : Certo, non violano regole (forse il divieto di assembramenti), ma non tutto può essere regolato per legge. È sensat… - carlaruocco1 : Stop alle tariffe per il consumo dati a Natale. Per allietarci, possiamo abbracciare un pc posto a centro tavola. I… - claudysmelly : RT @axelvassallo: Domenica è sempre domenica!Gli ereditieri ed i ghigliottinisti si riuniscono,nel rispetto delle regole del periodo,per di… - Nicolet23502766 : @guidomarchello Io lo dico da sempre accidenti ?? Ho già litigato più volte con i vigili urbani del mio paese che pa… -

Ultime Notizie dalla rete : regole per Spostamenti dal 21 dicembre al 7 gennaio: le regole per seconde case, amici e parenti Il Messaggero Coronavirus, l'ordinanza di Musumeci in vigore a partire da oggi: ecco le regole per chi rientra in Sicilia Sono al momento circa 7300 le persone che si sono registrate al sito siciliacoronavirus.it, in vista del loro rientro in Sicilia per le festività natalizie. La misura rientra nell’ultima ... Henné per capelli: cos’è, come si sceglie e come si applica (anche da sola) Come si prepara l’henne per capelli e come si fa? Che lo scegliate biondo, castano o rosso per cambiare o per coprire i capelli bianchi, ecco cosa sapere ... Sono al momento circa 7300 le persone che si sono registrate al sito siciliacoronavirus.it, in vista del loro rientro in Sicilia per le festività natalizie. La misura rientra nell’ultima ...Come si prepara l’henne per capelli e come si fa? Che lo scegliate biondo, castano o rosso per cambiare o per coprire i capelli bianchi, ecco cosa sapere ...