Le notizie del giorno, investito il presidente del Modena. Quincy Promes arrestato, Belen e Spinalbese scatenati (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Paura per il presidente del Modena Romano Sghedoni, il numero uno del club è stato vittima di un incidente stradale, è stato investito mentre attraversava la strada. Romano Sghedoni ha dovuto fare i conti con una disavventura, è stato investito mentre attraversava la strada, fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. La conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito internet. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Gasperini-Gomez, frattura insanabile: cessione certa a gennaio, il futuro del Papu è ancora in Serie A Una brutta vicenda che riguarda il mondo del calcio: Quincy Promes, attaccante dell’Ajax è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Paura per ildelRomano Sghedoni, il numero uno del club è stato vittima di un incidente stradale, è statomentre attraversava la strada. Romano Sghedoni ha dovuto fare i conti con una disavventura, è statomentre attraversava la strada, fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. La conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito internet. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Gasperini-Gomez, frattura insanabile: cessione certa a gennaio, il futuro del Papu è ancora in Serie A Una brutta vicenda che riguarda il mondo del calcio:, attaccante dell’Ajax è stato ...

CottarelliCPI : Due buone notizie per il nostro pianeta. Primo, i Paesi UE si accordano sulla lotta ai cambiamenti climatici (-55%… - MinisteroSalute : Emanato l’avviso pubblico per assumere fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari per sostenere… - simonebaldelli : Un mese fa iniziavo a chiedere al governo notizie su come intendesse organizzarsi per la distribuzione e la sommini… - PaolaSimonin : @fdragoni Loro sono VERAMENTE patrioti è pur avendo votato per l’uomo di paglia, non sono stati molto contento dell… - Federica_TH : RT @brividiprofondi: RAGAZZI È MOLTO IMPORTANTE. ALESSANDRO È ORMAI SCOMPARSO DA 8 GIORNI SENZA LASCIARE ALCUNA TRACCIA AD OGGI NON SI HAN… -