Le Foche Lockdown ' personale' di 3-4 mesi e usciamo dalla crisi entro l' estate

Ultime Notizie dalla rete : Foche Lockdown

Il Sussidiario.net

L'elisoccorso riprende servizio per la stagione invernale. Un cane antivalanghe è membro fisso dello staff nella base di Pontives ...(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - "Anche se gli impianti di risalita sono ancora chiusi, la neve quest'anno di certo non manca e c'è parecchia gente in giro per le montagne con le ciaspole oppure con le pell ...