Le condizioni del paziente Covid precipitano | l’ambulanza viene imbarcata direttamente sull’aereo militare FOTO

Nella serata di sabato 12 dicembre un uomo di 56 anni affetto da Covid-19, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasportato urgentemente dall'ospedale "S. Pio da Pietrelcina" di Vasto al "Mater Domini" di Catanzaro a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell'Aeronautica militare. Il trasporto è stato richiesto dalla Prefettura di Chieti ed è stato gestito dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), che ha assegnato il task operativo ad un C-130J della 46^ Brigata Aerea, uno dei velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza per esigenze di supporto alla collettività.

