Le azioni Chevron salgono supportate dalle notizie sui vaccini

Leggi su invezz

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lesono passate da 69$ a 95$ dall’inizio di novembre e il prezzo attuale è di circa 92$. Gli analisti rimangono “rialzisti” su, e con l’attuale capitalizzazione di mercato di $178 miliardi, questo titolo non è sopravvalutato. Analisi fondamentale: la stima per gli utili per azione del Q4 2020 è di 0,05$Corporation (NYSE: CVX) è una multinazionale energetica americana attiva in più di 180 Paesi.è impegnata in ogni aspetto del petrolio e del gas naturale. Il 70% delle sue riserve è concentrato negli Stati Uniti, in Australia, in Kazakistan e nel Golfo del Messico. Il prezzo del petrolio greggio è salito al di sopra del livello di 47$ la scorsa settimana, e questo supporta anche il prezzo delle. L’annuncio ...