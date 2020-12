Lazio, Burioni: "Bayern? Possiamo sbatterli fuori" (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA - Sorteggio duro, molto duro per la Lazio . Dalle urne di Nyon i biancocelesti hanno pescato il Bayern Monaco per la sfida degli ottavi di Champions League. I tedeschi, campioni d'Europa in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA - Sorteggio duro, molto duro per la. Dalle urne di Nyon i biancocelesti hanno pescato ilMonaco per la sfida degli ottavi di Champions League. I tedeschi, campioni d'Europa in ...

laziolibera : Lazio, Burioni: “Bayern? Possiamo sbatterli fuori” - sportli26181512 : #Lazio, Burioni: “Bayern? Possiamo sbatterli fuori”: L’immunologo, tifoso dei colori biancocelesti, su Twitter ha d… - verso_il_fronte : Dopo questo tweet mi ha bloccato. Forza Lazio Burioni e buona vita comunque. - MauroV1968 : @colvieux @f_ronchetti @RobertoBurioni Però Burioni soggiorna in albergo, non lo ospito (tifa Lazio ??). - cosminbadiuu : @AndreaInterNews C'è una foto di Burioni in cui si sta vaccinando e ha addosso la maglia della Lazio. La domanda è… -