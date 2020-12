Lavorare meno ore porta a grandi benefici. Per esempio, meno distrazione e più produttività (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel mio ultimo post ho sostenuto il concetto di “Fair Working” (lavoro giusto, sostenibile) e la possibile riduzione dell’orario di lavoro a parità di produttività, sulla base di ricerche ed esperienze internazionali. Ho portato i dati su come otto ore di lavoro pieno e produttivo siano una illusione e che “Lavorare meno, ma meglio” fa aumentare la produttività, il benessere, la fiducia, l’engagement, diminuire stress ed inquinamento. Invito anche a leggere i numerosi commenti ai post, che testimoniano esperienze e umori significativi. Il valore della riduzione orario (ad es. 4 giorni a settimana, o 6 ore al giorno) a fronte di una maggiore efficienza e quasi o completa parità salariale, coinvolge inevitabilmente la “cultura manageriale”. Lavorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel mio ultimo post ho sostenuto il concetto di “Fair Working” (lavoro giusto, sostenibile) e la possibile riduzione dell’orario di lavoro a parità di, sulla base di ricerche ed esperienze internazionali. Hoto i dati su come otto ore di lavoro pieno e produttivo siano una illusione e che “, ma meglio” fa aumentare la, il benessere, la fiducia, l’engagement, diminuire stress ed inquinamento. Invito anche a leggere i numerosi commenti ai post, che testimoniano esperienze e umori significativi. Il valore della riduzione orario (ad es. 4 giorni a settimana, o 6 ore al giorno) a fronte di una maggiore efficienza e quasi o completa parità salariale, coinvolge inevitabilmente la “cultura manageriale”....

