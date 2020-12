L’attore Ben McKenzie diventerà di nuovo papà

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) È diventato celebre per il suo ruolo nella serie “O.C” Ben, attore celebre soprattutto per il suo ruolo come Ryan Atwood nella serie “O.C”presto nuovamente. A dare l’annuncio la moglie, l’attrice brasiliana Morena Baccarin che ha mostrato le morbide forme durante un intervento nel programma tv “The Talk”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morena Baccarin (@morenabaccarin) I due hanno già una figlia, nata il 2 marzo del 2016, dal nome Frances Laiz Setta Schenkkan. La coppia è poi convolata a nozze il 2 giugno del 2017 nel giorno del compleanno dell’attrice., oltre la celebre serie ha preso parte anche a “Southland” sin “Gotham” nei panni di Jim Gordon. L'articolo 361magazine.