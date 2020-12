L’architetto Stefano Boeri disegna il concept architettonico che accompagnerà la campagna di vaccinazione anti Covid-19 (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’architetto Stefano Boeri, su richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha elaborato, insieme a un team di consulenti e a titolo gratuito, il concept architettonico e comunicativo della campagna di vaccinazione anti-Covid-19. Una proposta integrata che prevede tre elementi: il logo della campagna e la sua declinazione; il progetto dei padiglioni temporanei da utilizzare per la somministrazione del vaccino nelle principali piazze italiane; e un agile totem informativo da localizzare nei luoghi pubblici. Stefano Boeri: “Abbiamo voluto, grazie all’immagine di un fiore primaverile, una primula, creare un’architettura che trasmettesse ... Leggi su domanipress (Di lunedì 14 dicembre 2020), su richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza-19 Domenico Arcuri ha elaborato, insieme a un team di consulenti e a titolo gratuito, ile comunicativo delladi-19. Una proposta integrata che prevede tre elementi: il logo dellae la sua declinazione; il progetto dei padiglioni temporanei da utilizzare per la somministrazione del vaccino nelle principali piazze italiane; e un agile totem informativo da localizzare nei luoghi pubblici.: “Abbiamo voluto, grazie all’immagine di un fiore primaverile, una primula, creare un’architettura che trasmettesse ...

