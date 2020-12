L’Arabia Saudita già esulta, l’annuncio del ministro dopo il via libera al vaccino: «Abbiamo sconfitto il Coronavirus» (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Le autorità sanitarie saudite dichiarano la vittoria sul Coronavirus». Il ministero della Salute delL’Arabia Saudita, citato stamattina 14 dicembre dai media del regno del Golfo, ha annunciato di aver sconfitto la Covid-19. La pandemia, dicono le autorità di Riad, è sotto controllo. «Questo risultato è la conseguenza dell’adesione della comunità alle misure messe in atto», ha detto il ministro come riporta Arab news. Il Regno ha registrato solo 139 nuovi casi di contagio nell’ultima settimana: si tratta della prima volta che si è registrata una cifra è stata inferiore a 150 da quando la pandemia ha cominciato a prendere piede a marzo. Tutte le Regioni si trovano nella cosiddetta “zona sicura”, registrando meno di 50 casi ognuna da oltre una settimana. Il numero totale di casi in Arabia ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Le autorità sanitarie saudite dichiarano la vittoria sul». Il ministero della Salute del, citato stamattina 14 dicembre dai media del regno del Golfo, ha annunciato di averla Covid-19. La pandemia, dicono le autorità di Riad, è sotto controllo. «Questo risultato è la conseguenza dell’adesione della comunità alle misure messe in atto», ha detto ilcome riporta Arab news. Il Regno ha registrato solo 139 nuovi casi di contagio nell’ultima settimana: si tratta della prima volta che si è registrata una cifra è stata inferiore a 150 da quando la pandemia ha cominciato a prendere piede a marzo. Tutte le Regioni si trovano nella cosiddetta “zona sicura”, registrando meno di 50 casi ognuna da oltre una settimana. Il numero totale di casi in Arabia ...

