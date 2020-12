L’appello sui social: «Una carezza per papà ricoverato per Covid» (Di lunedì 14 dicembre 2020) È un lieto fine quello della storia di Morena e di suo padre Salvatore. La donna aveva lanciato un appello perché il padre, ricoverato per Covid a Vimercate, ricevesse una carezza nel giorno del suo compleanno. Morena Vinci lo ha chiesto per Salvatore su Facebook e la risposta sui social è stata immediata. Più di 11mila like per il primo messaggio e tantissime per gli aggiornamenti successivi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) È un lieto fine quello della storia di Morena e di suo padre Salvatore. La donna aveva lanciato un appello perché il padre, ricoverato per Covid a Vimercate, ricevesse una carezza nel giorno del suo compleanno. Morena Vinci lo ha chiesto per Salvatore su Facebook e la risposta sui social è stata immediata. Più di 11mila like per il primo messaggio e tantissime per gli aggiornamenti successivi.

