L’amministrazione comunale si appella all’opposizione: uniamoci per portare Melito fuori dall’emergenza sanitaria e lavorativa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Melito verso l’approvazione del bilancio, L’amministrazione comunale fa appello all’unità attraverso un comunicato stampa che riportiamo di seguito. “Quella iniziata oggi è probabilmente la settimana più delicata nella storia della nostra città, che in un modo o nell’altro non potrà essere dimenticata. Come è noto, mercoledì in prima convocazione e venerdì in seconda, il consiglio comunale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020)verso l’approvazione del bilancio,fa appello all’unità attraverso un comunicato stampa che riportiamo di seguito. “Quella iniziata oggi è probabilmente la settimana più delicata nella storia della nostra città, che in un modo o nell’altro non potrà essere dimenticata. Come è noto, mercoledì in prima convocazione e venerdì in seconda, il consiglioL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MonrealeNews : L'intesa tra l'amministrazione comunale e la ditta Ecolandia garantirà alla frazione di conferire regolarmente i ri… - melitonline : L’amministrazione comunale si appella all’opposizione: uniamoci per portare Melito fuori dall’emergenza sanitaria e… - maryberti2 : RT @francescatotolo: A #Fiumicino, sarà un #Natale senza Gesù Bambino per l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale (il sindaco è… - EcoLitoraleTv : Aliquote Tari per l’anno in corso, l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Aprilia - PaolaAnna8 : RT @francescatotolo: A #Fiumicino, sarà un #Natale senza Gesù Bambino per l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale (il sindaco è… -