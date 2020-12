“Laceno d’oro”, miglior film “Giorno di scuola” di Mauro Santini. Tutti i premi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiÈ il film italiano “Giorno di scuola” di Mauro Santini a vincere il premio “Laceno d’oro 45” come migliore lungometraggio alla 45esima edizione del “Laceno d’oro International film Festival” di Avellino che si è svolto dal 6 al 13 dicembre con 70 film online sulla piattaforma MYmovies e incontri con gli autori protagonisti. Il film documentario, che si aggiudica un premio di Euro 3.000, è il racconto di una giornata degli allievi della scuola primaria di Pieve Torina, nel marchigiano, un anno dopo il terremoto dell’ottobre del 2016 che ha causato la quasi completa distruzione del centro abitato. “Un documentario – si legge nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiÈ ilitalianodidia vincere ild’oro 45” comee lungometraggio alla 45esima edizione deld’oro InternationalFestival” di Avellino che si è svolto dal 6 al 13 dicembre con 70online sulla piattaforma MYmovies e incontri con gli autori protagonisti. Ildocumentario, che si aggiudica uno di Euro 3.000, è il racconto di una giornata degli allievi della scuola primaria di Pieve Torina, nel marchigiano, un anno dopo il terremoto dell’ottobre del 2016 che ha causato la quasi completa distruzione del centro abitato. “Un documentario – si legge nella ...

