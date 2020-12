L’accordo di Dayton sancì la fine della guerra in Jugoslavia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il “Metropolitan Today” dedica oggi il suo spazio “allain” del 1995. Era il 14 dicembre del 1995 quando, a Parigi, le potenze mondiali posero la firma sul General Framework Agreement for Peace. Questo passerà alla storia come “di“. Accordo in realtà avvenuto in Ohio, in novembre. Ciò determinò la divisionee la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro. Queste ultime due si separarono definitivamente nel 2006. Finiva così, dopo 47 anni, la storiapiù grande nazionepenisola balcanica e di quella più multietnica d’Europa, nata allaSeconda ...