La vicenda Mediaset-Vivendi sbarca a Bruxelles

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nessuna schiarita nellache prosegue per le vie legali e porta lo scontro all’attenzione di. I francesi hanno infatti presentato alla Commissione europea una denuncia contro lo Stato italiano, per il famoso “emendamento salva-”, che dà all’AgCom il compito di rimediare all’illegittimità della Legge Gasparri (Tusmar), decisa dalla Corte europea, che portò nel 2017 al congelamento delle quote diin. La risposta legale dei francesi era largamente attesa, in particolar modo dopo che l’Avvocatura dello Stato ha chiesto al Tar del Lazio di non esprimersi in merito al ricorso presentato da, per chiedere l’immediato scongelamento della quota del 20%, ad oggi ancora vincolato in ...