La vera storia dell’Isola delle Rose | la micronazione raccontata nel film di Netflix

Il 9 dicembre è uscito su Netflix un nuovo film intitolato "L'Incredibile storia dell'Isola delle Rose", diretto da Sydney Sibilia. La pellicola racconta per intero le vicende riguardanti l'Isola delle Rose, la piattaforma artificiale creata al largo di Rimini dall'ingegnere Giorgio Rosa. La piattaforma divenne micronazione il 1 maggio 1968, ma la sua storia durò poco. Costruita a circa 12 km dalla città romagnola e a 500 metri dalle acque territoriali italiane, la piattaforma riuscì ad attrarre subito grande interesse e anche un certo numero di turisti, incuriositi da quel fenomeno. L'Isola delle Rose, infatti, aveva tutto ciò di cui ha bisogno uno Stato, ovvero una propria valuta (il ...

