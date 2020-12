La variante del coronavirus che spaventa la comunità internazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Una nuova mutazione del virus SARS-CoV-2 è stata scoperta nel Regno Unito e secondo quanto riferito dal Ministro della Salute Matt Hancock potrebbe essere legata al rapido aumento dei casi verificatosi nell’Inghilterra sudorientale. Il Ministro ha chiarito (le sue parole sono riportate dall’Huffington Post) come “nulla sembra suggerire” che la variante possa essere responsabile InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 15 dicembre 2020) Una nuova mutazione del virus SARS-CoV-2 è stata scoperta nel Regno Unito e secondo quanto riferito dal Ministro della Salute Matt Hancock potrebbe essere legata al rapido aumento dei casi verificatosi nell’Inghilterra sudorientale. Il Ministro ha chiarito (le sue parole sono riportate dall’Huffington Post) come “nulla sembra suggerire” che lapossa essere responsabile InsideOver.

