La top 10 dei commenti più epici delle celebs online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto è partito da un video su TikTok in cui una creator dichiarava che se Miley Cyrus avesse commentato si sarebbe tatuata qualsiasi cosa scelta della cantante. A sorpresa la risposta: «Che ne dici dell’ora e del posto del nostro primo appuntamento?». Ecco non so se vi rendete conto: la vostra celeb preferita non solo vi scrive online, ma flirta anche con voi. Roba da raccontare ai nipoti quando sarete vecchi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto è partito da un video su TikTok in cui una creator dichiarava che se Miley Cyrus avesse commentato si sarebbe tatuata qualsiasi cosa scelta della cantante. A sorpresa la risposta: «Che ne dici dell’ora e del posto del nostro primo appuntamento?». Ecco non so se vi rendete conto: la vostra celeb preferita non solo vi scrive online, ma flirta anche con voi. Roba da raccontare ai nipoti quando sarete vecchi.

valothar76 : @pap1pap ti correggo solo su una cosa, Cragno esce peggio di Radu anche perchè è più basso. Radu in uscita 'paga' l… - Mastiffs16 : @rep_napoli UA siete il Top dei giornalai ???????? - intoscana : Il Brunello Le Lucére 2015 dell’azienda San Filippo si piazza terzo al mondo e primo in Italia nella classifica dei… - wolfsxtar : @whitehydrangeaa voi siete il top dei top - Errorigiudiziar : La mattina del #14dicembre di 10 anni fa, la @GDF bussava alla porta di @lagobrun0 per consegnargli un'ordinanza di… -

Ultime Notizie dalla rete : top dei Bologna è nella top 10 delle università sostenibili La Repubblica Qualità della vita disastro Sicilia, Palermo, Catania e Messina nei posti da 89 a 91, Siracusa e Caltanissetta in coda

Ragusa e Siracusa le province che perdono di più rispetto allo scorso anno, meno 19% per Ragusa e meno 15% per Siracusa. Ma tutta la Sicilia è un disastro nonostante il Nord sia il più penalizzato dal ... Serie A, la Top 11 dell’11° turno: centrocampo di qualità, Roma la più presente

Di seguito la formazione tipo dell’11° turno di Serie A: tanti gli 8 in pagella, da Consigli a Mkhitaryan, da Lozano a Junior Messias. È la Roma la squadra più rappresentata con tre giocatori. FONTE: ... Ragusa e Siracusa le province che perdono di più rispetto allo scorso anno, meno 19% per Ragusa e meno 15% per Siracusa. Ma tutta la Sicilia è un disastro nonostante il Nord sia il più penalizzato dal ...Di seguito la formazione tipo dell’11° turno di Serie A: tanti gli 8 in pagella, da Consigli a Mkhitaryan, da Lozano a Junior Messias. È la Roma la squadra più rappresentata con tre giocatori. FONTE: ...