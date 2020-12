La storia a lieto fine del soldato Adler: dopo 76 anni rintraccia i bambini che trovò durante la seconda Guerra Mondiale (Di lunedì 14 dicembre 2020) “C’è un signore di 83 anni che ha bisogno di parlarle. È quello della fotografia“. A ricevere il messaggio è stato lo scrittore Matteo Incerti (autore di “I pellerossa che liberarono l’Italia”) che ha rilanciato l’appello del soldato americano 96enne Martin Adler e della figlia Rachelle: la ricerca dei tre bambini che nell’autunno del 1944 trovò in una cesta ha il suo lieto fine. Adler, che durante la seconda Guerra Mondiale ha combattuto lungo la linea Gotica, trovò i tre bambini in una casa in provincia di Bologna insieme al compagno d’armi John Bronsky e regalò loro della cioccolata. Oggi, dopo tre giorni di chiamate e passaparola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “C’è un signore di 83che ha bisogno di parlarle. È quello della fotografia“. A ricevere il messaggio è stato lo scrittore Matteo Incerti (autore di “I pellerossa che liberarono l’Italia”) che ha rilanciato l’appello delamericano 96enne Martine della figlia Rachelle: la ricerca dei treche nell’autunno del 1944in una cesta ha il suo, chelaha combattuto lungo la linea Gotica,i trein una casa in provincia di Bologna insieme al compagno d’armi John Bronsky e regalò loro della cioccolata. Oggi,tre giorni di chiamate e passaparola ...

DanielaG3000 : @mariaco88414922 @Adry03121 @Pilloz30 Anche a me i barbegrino che prima piacevano pure adesso interessano poco o nu… - quicomandoio : RT @LNDC_NAZIONALE: #LAquila – Lieto fine per Ettore #boxer abbandonato sulla #A24. Lasciato da chi avrebbe dovuto amarlo la storia ha un e… - gc_calvanese : @marco_rogerio_ AAgnelli ha parlato, vediamo come finisce questa storia, spero nel lieto fine... - Sofia_1_vv : RT @sangesnicola: UNA STORIA A LIETO FINE! - Chiara07677762 : RT @blurosmello: Non Malgioglio che parla a Dayane di una storia saffica a lieto fine tra Maria Schneider e una regista, Maria Schneider a… -