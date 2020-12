La scarpa del giorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elaborata costruzione di ingegneria, talvolta vera e propria opera d’arte. Palestra prediletta di designer in cerca di libertà espressiva. La scarpa, più di qualunque altro accessorio, è oggetto del desiderio femminile e di ammirazione maschile. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elaborata costruzione di ingegneria, talvolta vera e propria opera d’arte. Palestra prediletta di designer in cerca di libertà espressiva. La scarpa, più di qualunque altro accessorio, è oggetto del desiderio femminile e di ammirazione maschile.

nuova_venezia : Restano aperti solo gli hotel di alto livello. Prevista un’occupazione del 10 per centop. Scarpa (Ava): il Governo… - gianmarco__p : RT @GianniVEVO2021: Beh sulla scarpa bell'upgrade. Un mix tra Hogan e Prada del 2002. Non nascondo che per andare a funghi le metterei http… - CorrNazionale : Gilberto Ballin, Presidente di Acrib, l’associazione dei calzaturieri della Riviera del Brenta lancia un appello al… - GianniVEVO2021 : Beh sulla scarpa bell'upgrade. Un mix tra Hogan e Prada del 2002. Non nascondo che per andare a funghi le metterei… - zazoomblog : La scarpa del Brenta prova a fare squadra - #scarpa #Brenta #prova #squadra -