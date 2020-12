La salute degli italiani oltre il Covid. Occhio a payback e tetti di spesa (Di lunedì 14 dicembre 2020) È il valore economico e sociale del farmaco il protagonista indiscusso del webinar “Sistema salute e governance farmaceutica: nuovi paradigmi” organizzato dal Ceis e dall’Università di Tor Vergata, con il contributo non condizionato di Sanofi Genzyme. Ma sono silos, tetti di spesa e payback ad aver fatto la parte del leone nel corso del dibattito, che si è scaldato proprio quando sul tavolo della discussione è stato messo l’accordo sul payback che, finalizzato negli anni scorsi, sembra non essere mai stato pienamente rispettato. UN NUOVO RINASCIMENTO SANITARIO “Urge un nuovo rinascimento del Servizio sanitario nazionale e del sistema di welfare nel suo complesso”, ha esordito Francesco Saverio Mennini, direttore del centro per l’EEHTA del Ceis di Tor Vergata e presidente della Società italiana di ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) È il valore economico e sociale del farmaco il protagonista indiscusso del webinar “Sistemae governance farmaceutica: nuovi paradigmi” organizzato dal Ceis e dall’Università di Tor Vergata, con il contributo non condizionato di Sanofi Genzyme. Ma sono silos,diad aver fatto la parte del leone nel corso del dibattito, che si è scaldato proprio quando sul tavolo della discussione è stato messo l’accordo sulche, finalizzato negli anni scorsi, sembra non essere mai stato pienamente rispettato. UN NUOVO RINASCIMENTO SANITARIO “Urge un nuovo rinascimento del Servizio sanitario nazionale e del sistema di welfare nel suo complesso”, ha esordito Francesco Saverio Mennini, direttore del centro per l’EEHTA del Ceis di Tor Vergata e presidente della Società italiana di ...

mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - Fontana3Lorenzo : L'unico 'ristoro' è per i detenuti! Al governo non interessa la salute degli agenti della polizia penitenziaria, ch… - agorarai : “Questo governo non è in grado di rispondere ai bisogni degli italiani. Chiuso questo governo non c’è altra alterna… - lostinnerchiId : okay non so perché ma viene etichettato come materiale sensibile magari per l'uso degli effetti e luci che potrebbe… - pornodue : RT @MaryMaddeddu: Sono su questo sito perché cerco degli amici per qualche scappatella e non voglio alcun tipo di altra relazione. Massima… -