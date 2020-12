La ricetta di zia Cri del salmone in crosta di nocciole con purè di finocchi per E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dalle ricette E’di oggi 14 dicembre 2020 ladi zia Cri, ladelindicondi. Un ottimo secondo piatto a base di pesce e ilsappiamo che fa bene e in genere piace a tutti. Ladi oggi di zia Cri è comemolto semplice, ilva cotto in forno ma con una golosacomposta dae pane grattugiato, il tutto legato con l’albume. Il contorno è undi patate e, undiverso dal solito. Ospite oggi di Antonella Clerici in collegamento con E’...