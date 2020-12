La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia si è dimessa in seguito all’indagine sull’esame di italiano di Luis Suarez (Di lunedì 14 dicembre 2020) La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli ha annunciato le sue dimissioni in une lettera al ministro dell’Università Gaetano Manfredi, in seguito alla sospensione ricevuta lo scorso 4 dicembre per il suo coinvolgimento nelle indagini sull’esame di Leggi su ilpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) LaperdiGiuliana Grego Bolli ha annunciato le sue dimissioni in une lettera al ministroGaetano Manfredi, inalla sospensione ricevuta lo scorso 4 dicembre per il suo coinvolgimento nelle indaginidi

