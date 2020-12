La provincia di Udine al 6. posto nella classifica della qualità di vita media (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel 2020 la provincia di Trieste si conferma al quinto posto in Italia per qualità della vita, mantenendo invariata la posizione del 2019. Lo rileva la classifica del Sole 24 Ore, pubblicata oggi. L’indagine sul benessere dei territori condotta da Il Sole 24 ORE prende in esame 90 indicatori suddivisi in diverse aree tematiche: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. Sono tre in totale le province del Friuli Venezia Giulia a occupare un posto nella top 10: in un anno Udine scala 10 posizioni e arriva sesta. Anche Pordenone migliora ed è decima (+3). Sale pure Gorizia, passando al 26/o posto (nel 2019 era 34/a).Secondo la ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel 2020 ladi Trieste si conferma al quintoin Italia per, mantenendo invariata la posizione del 2019. Lo rileva ladel Sole 24 Ore, pubblicata oggi. L’indagine sul benessere dei territori condotta da Il Sole 24 ORE prende in esame 90 indicatori suddivisi in diverse aree tematiche: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. Sono tre in totale le province del Friuli Venezia Giulia a occupare untop 10: in un annoscala 10 posizioni e arriva sesta. Anche Pordenone migliora ed è decima (+3). Sale pure Gorizia, passando al 26/o(nel 2019 era 34/a).Secondo la ...

