La protesta dei dipendenti del tribunale di Roma per le misure inadeguate contro il Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Un sit-in davanti a uno degli ingressi del tribunale penale per denunciare "la grave mancanza di personale provocata dalla scopertura di 420 posti rispetto ai 1.204 previsti in organico che determina carichi di lavoro ormai insostenibili" e "l'inadeguatezza delle misure organizzative assunte per garantire la sicurezza nelle aule e negli uffici". È quello che ha organizzato questa mattina il personale giudiziario in servizio presso il tribunale di Roma, con decine di persone raccolte intorno allo striscione "Fuori distanziati, dentro assembrati". Al centro della protesta, fra l'altro, anche "la mancata riduzione del numero di udienze fissate in presenza, nonostante la situazione logistica del tribunale di Roma non consenta un rigoroso rispetto del distanziamento ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Un sit-in davanti a uno degli ingressi delpenale per denunciare "la grave mancanza di personale provocata dalla scopertura di 420 posti rispetto ai 1.204 previsti in organico che determina carichi di lavoro ormai insostenibili" e "l'inadeguatezza delleorganizzative assunte per garantire la sicurezza nelle aule e negli uffici". È quello che ha organizzato questa mattina il personale giudiziario in servizio presso ildi, con decine di persone raccolte intorno allo striscione "Fuori distanziati, dentro assembrati". Al centro della, fra l'altro, anche "la mancata riduzione del numero di udienze fissate in presenza, nonostante la situazione logistica deldinon consenta un rigoroso rispetto del distanziamento ...

sulsitodisimone : La protesta dei dipendenti del tribunale di Roma per le misure inadeguate contro il Covid - RADIOBRUNO1 : Stasera alle 19.00 scatta la protesta dei distributori di benzina sulla rete ordinaria, alle 22.00 in autostrada… - newsbiella : La protesta dei maestri di sci: “Con le piste chiuse dimezzati i nostri guadagni” - Lady_Tremaine_8 : @pieris71662584 @Fitsongs69 @RubinoMauro È che qui si parla sempre per stereotipi: lì tutti civilissimi,niente mani… - Borderline_24 : #Bari, ingombranti lasciati in strada a Carbonara. Il biglietto- denuncia: 'Siete dei porci incivili'… -