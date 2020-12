La proposta-ricatto di San Marino: “Rifiuti il vaccino? Non ti curiamo gratis il Covid” (Di lunedì 14 dicembre 2020) San Marino, 14 dic – Nel feroce dibattito sugli obblighi vaccinali contro il Covid-19 irrompe la drastica scelta di San Marino: il piccolo Stato propone infatti di legare le cure sanitarie derivanti dalla pandemia e la loro gratuità all’effettuazione del vaccino. Non ti sottoponi al vaccino? Non avrai cure gratuite contro il coronavirus, in caso di infezione. Per ora si tratta di una proposta, ma è stata avanzata dal segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, l’equivalente del nostro Ministro della Salute. Quindi si tratta di una precisa scelta del potere esecutivo: per potersi trasformare in effettivo obbligo di legge serve ora la valutazione giuridica e legislativa del Parlamento sanmarinese, il Congresso di Stato. Anche a San Marino, come a quanto pare in Italia, le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) San, 14 dic – Nel feroce dibattito sugli obblighi vaccinali contro il Covid-19 irrompe la drastica scelta di San: il piccolo Stato propone infatti di legare le cure sanitarie derivanti dalla pandemia e la loro gratuità all’effettuazione del. Non ti sottoponi al? Non avrai cure gratuite contro il coronavirus, in caso di infezione. Per ora si tratta di una, ma è stata avanzata dal segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, l’equivalente del nostro Ministro della Salute. Quindi si tratta di una precisa scelta del potere esecutivo: per potersi trasformare in effettivo obbligo di legge serve ora la valutazione giuridica e legislativa del Parlamento sanmarinese, il Congresso di Stato. Anche a San, come a quanto pare in Italia, le ...

