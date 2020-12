(Di lunedì 14 dicembre 2020) 'I tedeschi hanno capito che se non si governa la sanità non si rilancia davvero l'economia. In Italia la strategia è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Personalmente penso che quest'anno il ...

alportog : questa mancava La proposta bizzarra di Cartabellotta: 'Uscite natalizie per ordine alfabetico' - menelik40 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : proposta bizzarra

Globalist.it

Altrimenti quella a cui andremo incontro è “una tempesta perfetta. Affidare tutto alla responsabilità individuale è un rischio che non possiamo permetterci".Un racconto personalizzato, confezionato su misura di bambino. Nicola Bizzarri, fondatore di Stendhart a Oggiono, ha avanzato una nuova proposta per avvicinare al teatro in un periodo, come quello che ...