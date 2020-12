La prima vaccinata negli Usa è un'infermiera di terapia intensiva di New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) La prima persona vaccinata a New York per il Covid-19 è Sandra Lindsay, infermiera di terapia intensiva, a cui è stata inoculata la prima dose presso il Long Island Jewish Medical Center. Lo ha reso noto il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, secondo il quale i lavoratori in prima linea sono i veri “eroi” della pandemia. “Mi auguro che questo segni l’inizi della fine di un periodo doloroso della nostra storia”, ha commentato la donna. Subito dopo è stato vaccinato un altro operatore sanitario. L’infermiera presta servizio presso il reparto di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center. Lindsay ha ricevuto l’iniezione poco prima delle 15:30 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lapersonaa Newper il Covid-19 è Sandra Lindsay,di, a cui è stata inoculata ladose presso il Long Island Jewish Medical Center. Lo ha reso noto il governatore dello stato di New, Andrew Cuomo, secondo il quale i lavoratori inlinea sono i veri “eroi” della pandemia. “Mi auguro che questo segni l’inizi della fine di un periodo doloroso della nostra storia”, ha commentato la donna. Subito dopo è stato vaccinato un altro operatore sanitario. L’presta servizio presso il reparto didel Long Island Jewish Medical Center. Lindsay ha ricevuto l’iniezione pocodelle 15:30 ...

