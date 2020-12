La prima foto di Stash papà di Grace, la figlia con la fidanzata Giulia Belmonte (Di lunedì 14 dicembre 2020) La prima foto di Stash papà è sui social. Il cantante dei The Kolors è diventato padre della piccola Grace, nata dalla relazione con la compagna Giulia Belmonte. Se negli scorsi giorni, Stash si era detto emozionato e aveva condiviso con i suoi seguaci le prime riflessioni dopo la nascita di sua figlia, adesso ha condiviso con tutti i fan il primo scatto con lei. La prima foto di Stash papà ha raggiunto i social nelle scorse ore. Il cantante appare a torso nudo con la piccola Grace tra le braccia, appoggiata sul suo petto. “Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me”, sono le parole che accompagnano la condivisione della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladiè sui social. Il cantante dei The Kolors è diventato padre della piccola, nata dalla relazione con la compagna. Se negli scorsi giorni,si era detto emozionato e aveva condiviso con i suoi seguaci le prime riflessioni dopo la nascita di sua, adesso ha condiviso con tutti i fan il primo scatto con lei. Ladiha raggiunto i social nelle scorse ore. Il cantante appare a torso nudo con la piccolatra le braccia, appoggiata sul suo petto. “Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me”, sono le parole che accompagnano la condivisione della ...

