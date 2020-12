La PE21 di Bottega Veneta | tra confinamento e voglia di libertà

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 dicembre 2020)svela la collezione primavera estate 2021, ribattezzata Salon 01 per prendere le distanze da quei tempi stretti della moda, segnati dalle stagioni che si seguono una all’altra. Una presentazione segreta – nel teatro londinese Sadler’s Wells, lo scorso 9 ottobre – corredata dalla pubblicazione di tre libri a tiratura limitata e una collezione nella quale volumi e consistenze sono protagonisti pongono le basi per il racconto di Daniel Lee, direttore creativo del brand dal 2018 e fautore di un grande successo di critica e commerciale. Leggi anche ›scala la classifica trimestrale dei brand più venduti Un look della collezione Salon 01 di...