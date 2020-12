La passione segreta di Bellini (Di lunedì 14 dicembre 2020) La traiettoria del pittore veneziano tra le celestiali apparizioni di Madonne e il racconto di personaggi come Noè ebbro e la ragazza nuda allo specchio. Dove sulla tela irrompe, magnificamente, il mondo. Nella lunga e serena vita di Giovanni Bellini la pittura è una lunga e continua meditazione teologica. L'intera sua produzione è dominata dal tema della Madonna con il bambino, che si svolge nello schema semplice del rapporto tra la madre e il figlio: nella cura, nell'abbraccio, nella protezione dell'intimità familiare, con una costante dolcezza di atti, di contatti, di carezze, in continue varianti che conservano quella sublime umanità che le scioglie dalla devozione e le restituisce alla vita. Il soggetto, di tradizione e di ispirazione bizantina, si identifica con la denominazione di «icone». È proprio la ripetizione, il prevalere di una ritualità immobile, che ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) La traiettoria del pittore veneziano tra le celestiali apparizioni di Madonne e il racconto di personaggi come Noè ebbro e la ragazza nuda allo specchio. Dove sulla tela irrompe, magnificamente, il mondo. Nella lunga e serena vita di Giovannila pittura è una lunga e continua meditazione teologica. L'intera sua produzione è dominata dal tema della Madonna con il bambino, che si svolge nello schema semplice del rapporto tra la madre e il figlio: nella cura, nell'abbraccio, nella protezione dell'intimità familiare, con una costante dolcezza di atti, di contatti, di carezze, in continue varianti che conservano quella sublime umanità che le scioglie dalla devozione e le restituisce alla vita. Il soggetto, di tradizione e di ispirazione bizantina, si identifica con la denominazione di «icone». È proprio la ripetizione, il prevalere di una ritualità immobile, che ...

