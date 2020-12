La ministra Azzolina preannuncia "novità" per l'esame di Stato entro febbraio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sulle modalità dell’esame di maturità nel 2021 “ci vuole un pò di pazienza, prenderemo le decisioni che riterremo essere le più opportune, giuste per studenti e studentesse”, e potrebbero arrivare delle novità tra “gennaio e febbraio” del prossimo anno. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo all’avvio del secondo anno del programma #Tuttomeritomio, promosso da Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo. “Ci sarà il massimo coinvolgimento - ha detto Azzolina, rivolgendosi a una studentessa che le aveva posto una domanda sul tema in collegamento video - di tutte le parti in causa, ovviamente anche del personale docente”, ma non solo: “Ho fatto un incontro qualche giorno fa con il Forum degli Studenti e le consulte degli studenti, perché so che l’esame di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sulle modalità dell’di maturità nel 2021 “ci vuole un pò di pazienza, prenderemo le decisioni che riterremo essere le più opportune, giuste per studenti e studentesse”, e potrebbero arrivare delletra “gennaio e” del prossimo anno. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia, intervenendo all’avvio del secondo anno del programma #Tuttomeritomio, promosso da Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo. “Ci sarà il massimo coinvolgimento - ha detto, rivolgendosi a una studentessa che le aveva posto una domanda sul tema in collegamento video - di tutte le parti in causa, ovviamente anche del personale docente”, ma non solo: “Ho fatto un incontro qualche giorno fa con il Forum degli Studenti e le consulte degli studenti, perché so che l’di ...

wireditalia : La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole durante la punt… - ferrazza : La ministra Azzolina ha gentilmente definito l’inchiesta di @wireditalia una “cantonata”. Ecco la nostra risposta… - HuffPostItalia : La ministra Azzolina preannuncia 'novità' per l'esame di Stato entro febbraio - eTwinning_Ita : COMPLIMENTI A TUTTI I VINCITORI! Non vediamo l'ora di celebrare tutti i vincitori! Con noi il 17/12 in #streaming… - Promethean_IT : RT @MIsocialTW: Lunedì 14 dicembre, dalle ore 11.30, si terrà l’evento annuale per fare il punto sul PON per la Scuola 2014-2020. L’incont… -