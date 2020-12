La mamma di Tommaso Zorzi è apparsa più volte in tv per sostenere il figlio al Gf Vip, ma sapete che lavoro fa? (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno sta permettendo di conoscere molti concorrenti e sicuramente uno di quelli che sta maggiormente attirando l’attenzione degli italiani è Tommaso Zorzi. Questo ragazzo si sta dimostrando dotato di un’incredibile senso di maturità e la sua sensibilità ha toccato moltissimo i cuori, sia dei suoi compagni coinquilini, sia del pubblico da casa. L’influencer milanese è diventato famoso grazie alla partecipazione a “Riccanza” e “Pechino Express”. E grazie alla sua popolarità da qualche tempo è entrato di diritto tra i giovani più ricchi d’Italia. Foto: Facebook/Grande Fratello Nella vita di Tommaso c’è una donna molto importante, verso la quale nutre grandi sentimenti d’amore ed è indubbiamente una parte integrante del suo cuore. La donna è Armanda Frassinetti ed è la mamma di ... Leggi su virali.video (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno sta permettendo di conoscere molti concorrenti e sicuramente uno di quelli che sta maggiormente attirando l’attenzione degli italiani è. Questo ragazzo si sta dimostrando dotato di un’incredibile senso di maturità e la sua sensibilità ha toccato moltissimo i cuori, sia dei suoi compagni coinquilini, sia del pubblico da casa. L’influencer milanese è diventato famoso grazie alla partecipazione a “Riccanza” e “Pechino Express”. E grazie alla sua popolarità da qualche tempo è entrato di diritto tra i giovani più ricchi d’Italia. Foto: Facebook/Grande Fratello Nella vita dic’è una donna molto importante, verso la quale nutre grandi sentimenti d’amore ed è indubbiamente una parte integrante del suo cuore. La donna è Armanda Frassinetti ed è ladi ...

