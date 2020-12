La folla dello shopping ora spaventa anche gli aperturisti. E chi chiedeva allentamenti ora corregge il tiro – I casi, da Di Maio ai renziani (Di lunedì 14 dicembre 2020) A fine novembre volevano riaprire anche gli impianti sciistici e qualcuno proponeva “aree bianche” per un Natale con maggiori libertà. E nei primi giorni di dicembre c’era chi ha battagliato per avere ristoranti e bar aperti nei giorni più ‘caldi’ delle festività. Fino a domenica mattina strillavano per il divieto di spostamento tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. In buona parte sono stati accontentati. Poi è arrivata la tempesta perfetta: il ritorno di molte Regioni area gialla e la corsa allo shopping per i regali, con contestuale possibilità di sorseggiare un drink ai tavolini dei locali o pranzare fuori. Ed è scattata la precipitosa marcia indietro, nelle stesse ore in cui la Germania dava il “modello” con la decisione di Angela Merkel – condivisa rapidamente con i primi ministri dei Länder – di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) A fine novembre volevano riapriregli impianti sciistici e qualcuno proponeva “aree bi” per un Natale con maggiori libertà. E nei primi giorni di dicembre c’era chi ha battagliato per avere ristoranti e bar aperti nei giorni più ‘caldi’ delle festività. Fino a domenica mattina strillavano per il divieto di spostamento tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. In buona parte sono stati accontentati. Poi è arrivata la tempesta perfetta: il ritorno di molte Regioni area gialla e la corsa alloper i regali, con contestuale possibilità di sorseggiare un drink ai tavolini dei locali o pranzare fuori. Ed è scattata la precipitosa marcia indietro, nelle stesse ore in cui la Germania dava il “mo” con la decisione di Angela Merkel – condivisa rapidamente con i primi ministri dei Länder – di ...

