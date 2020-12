La favola di Giada: affida letterina a un palloncino, i doni portati dalla Polizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) I doni che una bambina di 10 anni di Bergamo, Giada, aveva chiesto a Santa Luci a tramite una lettera affidata a un palloncino, le sono stati consegnati ieri, giorno di Santa Lucia, festivit molto ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 dicembre 2020) Iche una bambina di 10 anni di Bergamo,, aveva chiesto a Santa Luci a tramite una letterata a un, le sono stati consegnati ieri, giorno di Santa Lucia, festivit molto ...

S0ULMATAE_ : RT @FLYT0MYKOO: io: giada io vivo per i taekook leggo solo ff taekook letteralmente io respiro per e grazie a quei due giada: si ok cessa… - FLYT0MYKOO : io: giada io vivo per i taekook leggo solo ff taekook letteralmente io respiro per e grazie a quei due giada: si o… -