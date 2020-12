La Famiglia Reale si allarga! Pippa Middleton di nuovo incinta. (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Famiglia Reale è pronta ad accogliere un nuovo membro. Pippa Middleton è incinta del suo secondo figlio, con il marito James Matthew. Pippa Middleton e suo marito, il miliardario James Matthew sono contentissimi e non vedono l’ora di accogliere nella Royal Family un nuovo arrivato! La sorella di Kate, infatti, è di nuovo incinta e aspetta il suo secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laè pronta ad accogliere unmembro.del suo secondo figlio, con il marito James Matthew.e suo marito, il miliardario James Matthew sono contentissimi e non vedono l’ora di accogliere nella Royal Family unarrivato! La sorella di Kate, infatti, è die aspetta il suo secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

elpsyhime : Io che faccio la famiglia perfetta con il mio ragazzo e dei bambini su the sims, perchè ho paura che non riuscirò m… - vsyelania41 : Credo che ci sia una reale possibilità che Biden capitolerà questa sera. Se non è saggio e non si arrende, le cose… - piadinara77 : Ammazza che manica di str... La famiglia Reale #TheCrown - Istrice_B : Sto guardando #thecrown4 e mi sale il crimine per la famiglia reale tutta. Pure i maggiordomi! Diana sempre nel cu… - DonnaGlamour : Con The Crown 4 l’opinione degli inglesi sulla famiglia reale è migliorata -