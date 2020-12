La D'Urso tira fuori il telefonino in diretta. Cosa c'è sopra: il dettaglio che scatena il delirio | Guarda (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Cover stellare", "Barbara una vera Queen": su Twitter i follower di Barbara D'Urso commentano il momento in cui Carmelita legge un ultim'ora dal suo cellulare. Cover glitter per la regina di Cologno monzese, che è sempre molto attiva sui social. Il particolare non sfugge durante la diretta di Live Non è la D'Urso. Ed è l'ennesimo successo in Rete, dove volano i contatti. Durante la puntata, spazio per l'attualità, la politica (con le interviste a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini del Pd), alla cronaca (ampio approfondimento sul caso di Alberto Genovese, in studio la modella Kristina) e ovviamente al Grande Fratello Vip, con l'ormai consueto "angolo Brosio" riservato ai problemi di cuore del giornalista. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Cover stellare", "Barbara una vera Queen": su Twitter i follower di Barbara D'commentano il momento in cui Carmelita legge un ultim'ora dal suo cellulare. Cover glitter per la regina di Cologno monzese, che è sempre molto attiva sui social. Il particolare non sfugge durante ladi Live Non è la D'. Ed è l'ennesimo successo in Rete, dove volano i contatti. Durante la puntata, spazio per l'attualità, la politica (con le interviste a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini del Pd), alla cronaca (ampio approfondimento sul caso di Alberto Genovese, in studio la modella Kristina) e ovviamente al Grande Fratello Vip, con l'ormai consueto "angolo Brosio" riservato ai problemi di cuore del giornalista.

aurora26010 : RT @ilaria10187485: Non Eligreg che direttamente da Montercalo tira ancora avanti Mattino 5, pomeriggio 5, Live non è la D’urso è il GF CH… - ilaria10187485 : Non Eligreg che direttamente da Montercalo tira ancora avanti Mattino 5, pomeriggio 5, Live non è la D’urso è il GF… - PitzoloA : @tinapica88 Miiii,dopo la notizia della discesa in politica della D'Urso, finalmente qualcuna che mi tira su ?? - KiraJunior98 : @FelipeMaryFanti Ma questo non era andato dalla D'urso a dire di aver rivalutato Tommy? Perché ogni tanto se ne esc… - beppe755 : #rosmello ma la d'urso che ridicola, tira fuori una notizia falsa poi s'accorge che stava per fare una figura di melma e non fa vedere nulla -