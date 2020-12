La d' Urso su tutte le furie | Uno schiaffo agli italiani | ospite ammutolito e la puntata finisce malissimo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Barbara d'perde le staffe. Succede a Pomeriggio 5 dove l'imprenditore suonelladi lunedì 14 dicembre, se n'è uscito con una frase infelice. L'uomo, che ha pagato il conto alla tanto chiacchierata festa di compleanno di Elisa De Panicis. L'imprenditore nel salotto della d'ha voluto ostentare il proprio status sociale con Carmelo Abbate. “Se vuole prendersi un caffè si prenda una camera d'albergo”, ha tuonato l'uomo dopo che Abbate lo aveva accusato di aver aggirato le regole solo grazie al denaro. “Ci sono le file fuori al pane quotidiano”, è entrata a gamba tesa la conduttrice per poi continuare: “forse lei non le ha viste”. E infine la stoccata: “Non dica questo. Perché è unoa tutti gli”.

