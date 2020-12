La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania Vincenzo De Luca (Di martedì 15 dicembre 2020) La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha depositato un atto di citazione in giudizio nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il danno stimato dalla magistratura contabile ammonta a oltre 400mila euro (403.643,21 euro). La citazione in giudizio, spiega l’Ansa, è basata sull’ipotesi della procura campana di uno sperpero di denaro pubblico collegato alla vicenda delle assunzioni negli uffici di diretta collaborazione della presidenza della giunta di quattro ex vigili urbani di Salerno. A settembre era trapelata la notizia dell’indagine della procura ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) La Procura regionaledeiha depositato un atto dizione innei confronti del presidenteRegioneDe. Il danno stimato dalla magistratura contabile ammonta a oltre 400mila euro (403.643,21 euro). Lazione in, spiega l’Ansa, è basata sull’ipotesiprocura campana di uno sperpero di denaro pubblico collegato alla vicenda delle assunzioni negli uffici di diretta collaborazionepresidenzagiunta di quattro ex vigili urbani di Salerno. A settembre era trapelata la notizia dell’indagineprocura ...

