La Cina, l'Italia, il virus Sars-cov-2: verità e propaganda (Di lunedì 14 dicembre 2020) La notizia riportata dai media cinesi che indicano l'Italia, e in particolare la Lombardia, quale luogo di origine del virus Sars-CoV-2 è stata recepita, a livello mondiale, quale ennesima opera di disinformazione internazionale dei media cinesi. Gli studi italiani cui fa riferimento il Global Times cinese in edizione mandarino, sono stati fatti dall'Istituto Italiano dei Tumori e dall'Università Statale di Milano e pubblicati su "Emerging Infectious Diseases", ma sono stati riportati solo in parte sul giornale cinese. La ricerca italiana ha evidenziato che nel riesame di 39 casi sospetti di malattie respiratorie nel periodo temporale tra settembre 2019 e febbraio 2020, il 21 novembre 2019 è stato riscontrato il caso di un bambino di 4 anni riconducibile al virus Sars-CoV-2, 100 giorni prima del ...

