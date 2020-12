"La Casa Condivisa", il progetto della Fondazione Condivivere (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ne "La Casa Condivisa" il tempo libero è considerato una dimensione “attiva” e di importanza fondamentale nella vita delle persone con disabilità. Vita indipendente e tempo libero nella disabilità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ne "La" il tempo libero è considerato una dimensione “attiva” e di importanza fondamentale nella vita delle persone con disabilità. Vita indipendente e tempo libero nella disabilità su Notizie.it.

NscRavenna : RT @Ravenna24ore: Lavoratore in nero scoperto dalla GdF, nella casa condivisa con un socio dell’attività spunta la droga - vitaparanoia___ : non c'è niente di meglio che trascorrere una serata a casa con gli amici più cari tra musica, balli, polaroid, pizz… - Ravenna24ore : Lavoratore in nero scoperto dalla GdF, nella casa condivisa con un socio dell’attività spunta la droga - marysorriso79 : @el_marrano Capisco, procrastinare è una cosa condivisa a casa mia. - v1rgo1 : parola in questione: casa io: namjoon avrà senz’altro detto “dimora accogliente condivisa con il proprio nucleo familiare biologico” -