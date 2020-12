La cartolina di Natale della principessa Anna, col suo secondo (invisibile) marito (Di lunedì 14 dicembre 2020) La principessa Anna d’Inghilterra e il suo secondo marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence, seduti nel giardino della loro residenza di Gatcombe Park vicino ai loro adorati cani. È l’immagine scelta dalla settantenne figlia di Elisabetta II per la cartolina social di questo Natale 2020. Un’occasione più unica che rara per vederla assieme al riservatissimo, quasi invisibile, consorte. https://twitter.com/princessannehrh/status/1337526855235145737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337526855235145737%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Frealeza%2Farticulos%2Fprincesa-ana-felicitacion-navidad-timothy-laurence%2F47999 Anna e Thimothy, cinque anni meno della moglie, hanno appena festeggiato 28 anni di nozze (il 12 dicembre). Eppure in tutto questo tempo del vice ammiraglio a malapena abbiamo sentito parlare. Laurence era stato al centro di uno scandalo nel 1989, quando qualche membro dello staff di palazzo aveva rubato delle lettere che scriveva alla principessa mentre era ancora sposata con Mark Phillips e le aveva cedute alla stampa. Ma dopo le riservatissime nozze – solo 30 invitati arrivarono in una chiesa vicino Balmoral, l’unica che accetta anche i divorziati – la vita del vice ammiraglio di modeste origini non è cambiata quasi per niente. Timothy non ha ottenuto titoli nobiliari, ha continuato ad andare a piedi fino al suo ufficio al Ministero della difesa, e nelle occasioni ufficiali non si vede quasi mai. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) La principessa Anna d’Inghilterra e il suo secondo marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence, seduti nel giardino della loro residenza di Gatcombe Park vicino ai loro adorati cani. È l’immagine scelta dalla settantenne figlia di Elisabetta II per la cartolina social di questo Natale 2020. Un’occasione più unica che rara per vederla assieme al riservatissimo, quasi invisibile, consorte. https://twitter.com/princessannehrh/status/1337526855235145737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337526855235145737%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Frealeza%2Farticulos%2Fprincesa-ana-felicitacion-navidad-timothy-laurence%2F47999 Anna e Thimothy, cinque anni meno della moglie, hanno appena festeggiato 28 anni di nozze (il 12 dicembre). Eppure in tutto questo tempo del vice ammiraglio a malapena abbiamo sentito parlare. Laurence era stato al centro di uno scandalo nel 1989, quando qualche membro dello staff di palazzo aveva rubato delle lettere che scriveva alla principessa mentre era ancora sposata con Mark Phillips e le aveva cedute alla stampa. Ma dopo le riservatissime nozze – solo 30 invitati arrivarono in una chiesa vicino Balmoral, l’unica che accetta anche i divorziati – la vita del vice ammiraglio di modeste origini non è cambiata quasi per niente. Timothy non ha ottenuto titoli nobiliari, ha continuato ad andare a piedi fino al suo ufficio al Ministero della difesa, e nelle occasioni ufficiali non si vede quasi mai.

