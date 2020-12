La campionessa di volley che dona il plasma per salvare vite

Leggi su agi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Più che un regalo di Natale lei lo definisce “un gesto di amore e di speranza per la comunità”. Stefania Sansonna, libero della Igor Novara campione d'Europa di volley femminile, popolarissima nella città piemontese dove gioca da sette anni, è una delle tante atlete di questo e di altri sport che in questi mesi sono state colpite dal Covid 19. “Mi è capitato – dice Stefania - nonostante abbia sempre rispettato regole e prescrizioni. Ho però avuto la fortuna che il mio corpo ha reagito al meglio all'infezione. Per cui, nonostante qualche giorno di febbre alta e altri sintomi, sono riuscita a guarire bene. I medici mi hanno spiegato che il mio organismo ha sviluppato una forte risposta anticorpale”. “Nel corso della mia convalescenza, dopo aver contratto il Covid-19 – ha spiegato la- ho letto tanto sulla terapia da ...