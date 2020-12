Klodian Rasha, il 25enne ucciso dalla Polizia a Tirana. A Roma la protesta civile dei giovani albanesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un giovane ucciso senza motivo. E la sua morte passata quasi sotto silenzio. Ma adesso qualcosa si comincia a muovere e alcuni ragazzi hanno iniziato a protestare in varie parti del mondo. La protesta è arrivata anche a Roma, dove giovani albanesi hanno sfilato per le vie del centro per denunciare l’uccisione di Klodian Rasha da parte della Polizia. Gli albanesi di tutta Europa, soprattutto i più giovani, stanno cercando di portare alla luce le proteste che si stanno verificando in Albania, data la scarsa copertura mediatica che ha avuto l’omicidio sui nostri media. Si è dimesso il ministro dell’Interno, un ragazzo è stato ucciso dalla Polizia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un giovanesenza motivo. E la sua morte passata quasi sotto silenzio. Ma adesso qualcosa si comincia a muovere e alcuni ragazzi hanno iniziato are in varie parti del mondo. Laè arrivata anche a, dovehanno sfilato per le vie del centro per denunciare l’uccisione dida parte della. Glidi tutta Europa, soprattutto i più, stanno cercando di portare alla luce le proteste che si stanno verificando in Albania, data la scarsa copertura mediatica che ha avuto l’omicidio sui nostri media. Si è dimesso il ministro dell’Interno, un ragazzo è statoe ...

rubio_chef : Klodian Rasha, pischello albanese di 25 anni, è stato freddato per aver violato il coprifuoco #COVID19 con l’unico… - aldictted : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… - lDOLOFlDOLSJJK : RT @planisferiale: cosa sta succedendo in Albania: l'8 dicembre Klodian Rasha è stato ucciso dalla polizia albanese per non aver rispettato… - trendafilizi : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… - afterviewss : RT @planisferiale: cosa sta succedendo in Albania: l'8 dicembre Klodian Rasha è stato ucciso dalla polizia albanese per non aver rispettato… -