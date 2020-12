Katia Pedrotti | quello spacco è illegale Il sole dentro e fuori di lei – FOTO

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La ex gieffinaha condiviso nella sia pagina Instagram uno scatto con indosso anfibi e una gonna tubino convertiginoso Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@miss) Il 2004 è stato un bell’anno per la squadra che si è creta all’interno della casa del Grande L'articolo proviene da YesLife.it.

diconoRoss : @neodie Katia Pedrotti: 'Che pesaaante' - lasoralalla : @eterocromia_ Katia Pedrotti del GF 4 (Lucia Ocone) -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Pedrotti

Yeslife

Katia Pedrotti ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, nella Casa ha conosciuto il suo grande amore, padre dei suoi figli ascanio Pacelli.Quadri per la Balivo, righe per la Satta e rosso per la Marrone: i modelli di cappotti che piacciono alle star di casa nostra ...