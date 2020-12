Karlmann King - Vercarmodel Saro | dichiarato il fallimento

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il progetto di costruire la Suv più costosa al mondo (3,8 milioni di euro per ogni esemplare) non è bastata all'italianache, a tre anni dalla presentazione della, ha dovuto dichiarare. L'azienda di Beinasco, alle porte di Torino, era specializzata nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione di prototipi e di automobili di nicchia: in passato la società ha avuto tra i propri clienti anche la Ferrari, la Porsche e altri marchi di fama mondiale. Cassa integrazione dallo scorso giugno. Ad annunciare il, decretato a seguito di mesi d'incertezze legate all'andamento del mercato automobilistico e alla situazione finanziaria dell'azienda, sono state la Fiom e la Uilm di Torino. Lo scorso giugno erano già stati chiesti 12 ...