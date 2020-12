Juventus | Nedved | “Guai a sottovalutare il Porto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Guai ail Porto, Lione insegna. Parola del vicepresidente dellaPavelche avverte l’ambiente bianconero sull’avversario. Quello che sulla carta potrebbe sembrare un buon sorteggio, nasconde insidie da non sminuire per la squadra allenata da Andrea Pirlo Le parole dell’ex Pallone d’Oro: “In Champions tutte le squadre sono molto forti, lo dicevo anche l’anno scorso quando siamo stati sorteggiati con il Lione, perchè sono avversarie abituate a giocare queste gare e questo discorso vale anche per il Porto, l’importante è sempre farsi trovare al momento giusto. Troveremo molte difficoltà ad affrontare il Porto, conosco l’allenatore che era mio compagno di squadra alla Lazio. Sergio Conceiçao è un ottimo tecnico, gioca un 3-5-2 molto ben organizzato e per noi sarà un avversario molto difficile”. ...