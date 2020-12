Juventus, Dybala-Morata: la scelta di Pirlo e il nuovo piano offensivo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ritorno al gol di Dybala potrebbe aprire un nuovo dibattito sul potenziale ballottaggio con Morata. Chi affiancherà Cristiano Ronaldo come prima scelta nelle idee di Andrea Pirlo? Dybala o Morata? Chi è il partner ideale di Cristiano Ronaldo? Andrea Pirlo avrà modo di valutare e capire le sue strategie già dall’imminente sfida contro l’Atalanta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ritorno al gol dipotrebbe aprire undibattito sul potenziale ballottaggio con. Chi affiancherà Cristiano Ronaldo come primanelle idee di Andrea? Chi è il partner ideale di Cristiano Ronaldo? Andreaavrà modo di valutare e capire le sue strategie già dall’imminente sfida contro l’Atalanta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Dybala a ‘Sky’: “Il mio agente è stato a Torino ma non l’hanno chiamato. Si dicono cose e cifre false. Se voglio r… - forumJuventus : Dybala post #GenoaJuve: 'Avevo bisogno di questo gol, prima non ero io. Rinnovo? Cifre inventate, dicono cose non v… - GoalItalia : ? 'Non ero io, non ero sereno' ? 'Amo la Juventus, l'ho sempre detto' ? 'Su di me si dicono cose non vere, mi metto… - TheMattDP10 : [COLPO DI SCENA!] | Il grande ERRORE di PARATICI? La JUVENTUS si è penti... - Paraticismylife : @TheWalr02066802 @Ciro_Marvel @massimozampini @LordGalurd @Alex_Cavasinni Non ricordo chi, ma quest'anno anche alla… -